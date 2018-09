Acidente fere seis e causa lentidão na Ponte Rio-Niterói Um acidente entre dois caminhões e um ônibus deixou seis feridos na manhã de hoje na Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói (RJ), na altura da reta do Cais do Porto. De acordo com a concessionária CCR Ponte, um caminhão e um ônibus bateram em um segundo caminhão, que acabou atravessando a pista. Por volta das 12h30, os veículos ocupavam três faixas de rolamento. De acordo com a concessionária, há lentidão desde os acessos no Caju, na zona portuária, e na Avenida Perimetral. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.