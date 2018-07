Acidente fere um e complica trânsito na zona sul de SP

Um acidente que ocorreu por volta das 5 horas complica o trânsito na região da Avenida Pedro Álvares Cabral, no Ibirapuera, zona sul de São Paulo, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Um carro bateu contra um poste da rede elétrica na Rua Bento de Andrade na altura da Praça Dia do Senhor. Um rapaz de 26 anos sofreu ferimentos nas pernas e foi encaminhado ao Hospital São Luiz. VEJA TAMBÉM Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Entenda como o trânsito fez São Paulo parar Às 9h45, a Bento de Andrade permanecia totalmente interditada. Segundo a CET, o bloqueio causa reflexo no fluxo das Avenidas 23 de Maio e Washington Luís. A Eletropaulo terá de substituir o poste atingido, o transformador e os fios da rede no trecho. Com isso, o fornecimento de energia foi suspenso para os imóveis situados no entorno do local onde houve o acidente. A previsão da Eletropaulo é que os serviços sejam concluídos até as 13h30.