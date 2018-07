Acidente fere um e fecha trecho da Ayrton Senna em SP

Um acidente e o excesso de veículos congestionavam na manhã desta terça-feira, 10, quatro rodovias que dão acesso à capital paulista. Pouco depois das 8h30, a Ayrton Senna registrava lentidão entre os quilômetros 23, em Guarulhos, e 32, em Itaquaquecetuba, no sentido São Paulo, por conta de um acidente entre uma motocicleta e um carro. Uma pessoa ficou gravemente ferida. Duas das três faixas da via tiveram de ser interditadas. A Rodovia Presidente Dutra acumulava quatro pontos de morosidade: na chegada à capital, do quilômetro 230 ao 231; em Guarulhos, do quilômetro 214 ao km 222, no sentido São Paulo; e entre os quilômetros 223 e 219, no sentido Rio de Janeiro. Em São José dos Campos, havia um quilômetro de tráfego ruim no sentido São Paulo e cinco quilômetros no sentido Rio. As vias Anchieta e Castelo Branco tinham três e dois quilômetros de congestionamento, respectivamente, na chegada à capital. No Rodoanel Mário Covas e nas vias Anhangüera, Bandeirantes, Imigrantes, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Raposo Tavares, o tráfego era normal, sem registro de acidentes graves.