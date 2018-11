Acidente fere um e interdita faixa da Avenida Paulista

Às 8h30, a cidade de São Paulo registrava 88 quilômetros de congestionamento. O índice estava abaixo da média para o horário. A pior região era a zona sul, com 41 km de lentidão. Os pontos com maior retenção estavam nas pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco. O motorista enfrentava 8,7 km de engarrafamento da Ponte Transamérica até a Ponte Cidade Jardim, na local, e eram 7,1 km de congestionamento, na expressa, da Ponte Transamérica até a Ponte Ary Torres.