Acidente fere um e interdita faixas do Rodoanel, em SP Uma pessoa ficou gravemente ferida nesta manhã em um acidente no trecho sul do Rodoanel, em Embu, na Grande São Paulo. A batida ocorreu pouco antes das 6 horas, na altura do quilômetro 32, sentido Bandeirantes. A vítima ficou presa entre as ferragens e foi socorrida, às 7h30, pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar (PM). O ferido foi encaminhado ao Hospital das Clínicas (HC).