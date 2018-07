Acidente fere um gravemente e fecha Régis Bittencourt

Um choque entre duas carretas interditou totalmente na tarde desta quinta-feira, 15, o Km 358 da Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo. A colisão ocorreu por volta das 16h30. Segundo a Autopista, concessionária responsável pela via, um dos motoristas perdeu o controle na curva, atingiu a lateral do outro veículo e, em seguida, bateu contra um barranco. Veja também: Acidente na Rodovias dos Imigrantes deixa 2 mortos Um dos motoristas se machucou gravemente e foi levado ao posto de saúde do município. O trecho permaneceu bloqueado até as 18h10. Neste horário, a fila de veículos parados na pista sentido Paraná alcançava 13 km e na sentido capital paulista, 9 km.