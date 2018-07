'Acidente foi inevitável', diz filho de Eike Batista Thor Batista, filho do empresário Eike Batista, prestou depoimento à Justiça nesta quinta-feira, 25, sobre o atropelamento que causou a morte do ciclista Wanderson Pereira dos Santos, em 17 de março de 2012. Ele afirmou que trafegava dentro da velocidade permitida, mas que "o acidente foi inevitável", pois, quando viu o ciclista, Wanderson estava no meio da pista e não tinha condições de desviar.