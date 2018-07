Acidente indica crise do programa brasileiro

O incêndio que atingiu a Estação Antártica Comandante Ferraz pode ter sido um acidente, mas é simbólico de uma crise no Programa Antártico Brasileiro (Proantar), diz Jefferson Simões, diretor do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), principal referência da ciência brasileira na Antártida.

Outros sintomas incluem o fato de o Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel - essencial às operações no continente gelado - estar quebrado há quase dois meses, no porto de Punta Arenas (Chile). E até o naufrágio de uma barca cheia de combustível próximo à costa da base (mais informações nesta página).

"Tudo isso ocorre num momento crítico do Proantar, em que estamos justamente fazendo uma reanálise estratégica de todo o programa", disse Simões ao Estado, por telefone celular. Ele voltou ao Brasil há poucas semanas de uma expedição científica à Antártida, na qual foi instalado um módulo de pesquisa meteorológica e colhidas amostras de gelo profundo para estudos climáticos.

O número de pessoas na estação (60 no total, segundo apurou o Estado), é uma questão preocupante, segundo Simões. "Faz tempo que chamamos atenção para um superdimensionamento da estação. Temos de avaliar esse número exagerado de pessoas", disse. O número máximo, segundo ele, deveria ser 40 ocupantes. "Quando você começa a colocar muita gente, começa a estressar o sistema. É algo que vai passar pelo crivo da nossa avaliação, e o MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) está bem ciente disso."

As condições de manutenção da base, segundo ele, eram satisfatórias, "mas muito longe do ideal". "Considero que o que aconteceu foi um acidente, mas precisamos fazer uma avaliação para ver exatamente o que se passou e fazer recomendações e correções com base nisso."

Um problema crônico da ciência brasileira na Antártida, segundo Simões, é a falta de estabilidade orçamentária. O montante investido no programa, segundo ele, oscila entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões por ano, dependendo de várias fontes indiretas. "O Brasil precisa decidir qual é sua missão científica na Antártida e montar um plano estratégico para executá-la", diz. O relatório de avaliação deve ser concluído em março ou abril.

Futuro. O Proantar não vai acabar por causa do acidente, garante Simões. "A perda da estação é uma catástrofe, a maior tragédia que o programa já sofreu, mas ele continua." Ainda assim, poderá levar de dois a três para a situação se normalizar, diz.

Ele lembra que estações de outros países já tiveram acidentes semelhantes. Como a Vostok, da ex-União Soviética, quase destruída por um incêndio em 1982. "Combater o fogo lá é muito difícil, porque a água está em estado sólido, há muito vento. No nosso caso, os geradores, que poderiam bombear água, estavam na casa de máquinas e também foram queimados."