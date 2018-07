Acidente interdita 4 faixas da Marginal do Tietê Um acidente envolvendo dois caminhões interdita as quatro faixas da Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Castelo Branco, nas proximidades da Ponte Cruzeiro do Sul. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ninguém ficou ferido, mas o acidente tem reflexos no trânsito. As pistas expressas têm dois quilômetros de lentidão da Ponte Cruzeiro do Sul até o Arco da Sabesp e 2,5 quilômetros da Ponte do Tatuapé até a Ponte Aricanduva. A alternativa para o motorista é a pista local.