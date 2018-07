Acidente interdita acesso à ponte da Vila Guilherme A alça de acesso para a Ponte da Vila Guilherme está interditada desde as 11h44. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), houve um acidente com uma moto na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. Duas pessoas ficaram feridas sem gravidade.