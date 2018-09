Acidente interdita faixa da Fernão Dias Uma colisão entre um veículo de passeio e uma motocicleta deixou um ferido e causou a interdição de uma faixa de rolamento da Rodovia Fernão Dias, na tarde de hoje, segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal. O congestionamento que se formou, desde as 16h30, era de dois quilômetros, a partir do km 80 da pista sentido são Paulo, já na região da Capital paulista. O tráfego segue normalmente no outro sentido da via.