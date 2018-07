Acidente interdita faixa da Marginal do Tietê

A faixa da esquerda da pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, foi interditada na manhã deste sábado, 19, em função de um acidente envolvendo um carro. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não soube informar quantos veículos foram envolvidos no acidente, mas há uma pessoa sendo socorrida no local. O acidente aconteceu na região da Ponte Miguel Arrais, antiga Ponte Aricanduva, zona norte de São Paulo.

No Jardim Paulista, por volta das 8h30, dois carros colidiram no cruzamento entre a Rua Bela Cintra e Rua Estados Unidos. Um dos veículos capotou, mas ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros.

A Rua Bela Cintra ficou interditada até às 9h16, segundo a CET, os veículos foram retirados do local por volta das 9 horas deste sábado.