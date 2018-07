Acidente interdita faixa de avenida na zona sul de São Paulo

Um acidente na madrugada deste domingo provocou a interdição de uma das três faixas da Avenida Teotônio Vilela, na zona sul da capital paulista. Um motorista perdeu o controle do carro e se chocou contra uma casa na altura do número 6.500 da via, no sentido centro-bairro. Até as 10h15, a pista permanecia interditada, mas não havia congestionamento no local.

O acidente aconteceu às 4h50, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Ferido, o motorista do automóvel foi levado ao Pronto-Socorro do Grajaú. A casa não foi danificada.

De acordo com a CET, o trânsito na capital é tranquilo, sem pontos de congestionamento. Há lentidão apenas nas proximidades dos bloqueios da 17ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, na região do Parque do Ibirapuera, também na zona sul.