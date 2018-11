Acidente interdita faixa e causa lentidão na Régis

Na Rodovia Presidente Dutra, o motorista encontrava morosidade do km 230 ao km 231, sentido capital paulista, na pista marginal, e do km 218 ao 221, ambos em Guarulhos. Em direção ao Rio de Janeiro, existia trânsito carregado do km 212 ao 210, na pista expressa, em Guarulhos.

A Rodovia dos Bandeirantes tinha congestionamento do km 13 ao km 16, na pista expressa, em São Paulo, reflexo do trânsito nas marginais. A Castelo Branco também registrava engarrafamento do km 31 ao 28, na pista expressa, e do km 14 ao 13, no trecho entre Barueri e Osasco, sentido São Paulo.