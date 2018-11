Acidente interdita faixas da Raposo Tavares Duas pessoas ficaram feridas no final da tarde desta quarta-feira, em um acidente na Rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 29, em Cotia, na Grande São Paulo. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que duas faixas da direita da pista, no sentido São Paulo, estão bloqueadas desde as 18h20.