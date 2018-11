Acidente interdita faixas do Trecho Sul do Rodoanel Um caminhão tombou na manhã de hoje no Trecho Sul do Rodoanel, derrubando a carga de produto químico inflamável na pista, o que acabou por interditar três das quatro faixas de rolamento da via na região de São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Não há previsão para a liberação total da rodovia, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER).