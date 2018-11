Acidente interdita Fernão Dias em SP Os motoristas devem evitar trafegar hoje pela Rodovia Fernão Dias, sentido Minas, no trecho localizado na divisa entre São Paulo e Guarulhos. Um acidente na manhã de hoje envolvendo uma carreta, que tombou na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, no Tremembé, na zona norte de São Paulo, via usada como desvio da Fernão Dias, interdita totalmente a rodovia, na altura do quilômetro 86. Os motoristas que chegam até o trecho estão sendo desviados para o retorno e devem voltar para São Paulo, segundo a Polícia Rodoviária Federal.