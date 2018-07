Acidente interdita pista da Piaçaguera-Guarujá

Nas rodovias Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, e Régis Bittencourt, ligação para o Sul do País, o trânsito fluiu normalmente neste domingo, de acordo com a concessionária Arteris. Como voltou a chover em São Paulo nesta tarde, as empresas que administram as rodovias alertam para pistas molhadas e visibilidade reduzida, recomendando a diminuição da velocidade.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga a Capital ao interior de São Paulo, a concessionária registrou 405 mil veículos entre a meia-noite de sexta-feira e às 11h deste domingo. No período, foram registrados 54 acidentes, com 27 feridos e três mortes.