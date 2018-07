Acidente interdita pista da Raposo Tavares A pista da Rodovia Raposo Tavares está parcialmente interditada no km 14, sentido interior, na região do Jardim Bonfiglioli, zona oeste da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, há três equipes da corporação trabalhando no resgate desde às 22h15. Duas vítimas foram socorridas para o Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, na Cidade Universitária.