Acidente interdita pista sentido São Paulo da Régis O tombamento de uma carreta carregada com caixas de leite interditou a pista Curitiba - São Paulo da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na manhã desta segunda-feira (20), no km 513, região de Cajati, no sul do Estado de São Paulo. A carga se espalhou e houve derramamento de leite sobre a pista. Moradores próximos foram até o local para pegar o leite espalhado na estrada. Para evitar o acúmulo de veículos no local e possível tumulto, a Polícia Rodoviária Federal interrompeu o tráfego no km 525. Não havia informações sobre feridos. Às 9h45, a fila de veículos parados atingia seis quilômetros. Equipes da concessionária faziam a remoção do veículo e a limpeza do local. Até as 10h15 a pista sentido São Paulo seguia interditada.