Acidente interdita pista sul da Anchieta na serra do mar A pista sul da Rodovia Anchieta está interditada desde a 1h50 desta madrugada devido a um acidente ocorrido no km 45, trecho de serra. Segundo a Ecovias, uma carreta, da empresa Furlongui, que transportava peças automotivas, tombou no local. Não houve vítimas, mas a carga se espalhou pela pista, que permanece fechada neste início de manhã. Motoristas que seguem para o litoral utilizam as pistas norte da Anchieta e Nova Imigrantes, enquanto a subida para São Paulo ocorre somente pela pista norte da Imigrantes. A visibilidade é parcial neste momento, devido à neblina, mas o movimento ainda é tranqüilo.