Acidente interdita Rodovia dos Imigrantes por mais de 2 horas

A Rodovia dos Imigrantes ficou parcialmente interditada na madrugada desta segunda, 16, por conta de uma colisão entre duas carretas e um caminhão, na região de São Vicente, no litoral sul de São Paulo. Os veículos bateram por volta das 4 horas na pista sentido capital, na altura do km 49, no trecho de serra. Uma das faixas da rodovia foi liberada por volta das 5h30 e a pista foi totalmente liberada às 6h40. Duas vítimas com ferimentos leves foram levadas ao Pronto-Socorro de Cubatão. Por volta das 8 horas, não havia lentidão no trecho.