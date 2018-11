Acidente interdita totalmente a Imigrantes, em SP A Rodovia dos Imigrantes, na região de Cubatão (SP), ficou totalmente interditada por conta de um acidente envolvendo três veículos, por volta das 13h30 de hoje. A colisão aconteceu na altura do km 63, sentido litoral, na altura da ponte da ilha Caraguatá, divisa entre Cubatão e São Vicente, deixando três vítimas com ferimentos graves, uma com ferimentos moderados e uma com ferimentos leves.