Acidente interdita uma faixa da Marginal do Pinheiros Um acidente entre um carro e um caminhão na altura da Rua Américo Brasiliense interdita a faixa da direita da pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, na manhã desta segunda-feira. O acidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), mas os veículos permaneciam na pista até as 8h09.