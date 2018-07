Acidente interfere na circulação de linhas do Metrô

A circulação da Linha 2-Verde, que interliga a Vila Madalena à Vila Prudente, e da Linha 1-Azul, entre Jabaquara e Tucuruvi, está funcionando com lentidão. De acordo com o Metrô, é preciso reduzir a quantidade de pessoas que chegam à linha que está afetada pelo acidente.

Segundo a assessoria de imprensa do Metrô, todos os usuários das composições envolvidas na colisão já foram atendidos e os trens continuam parados na estação Carrão até que a perícia seja realizada. A empresa afirma ainda que um Boletim de Ocorrências foi registrado na Delegacia Metropolitana de São Paulo. Não há previsão de liberação do trecho e, de acordo com o Metrô, os trens só serão removidos do local com a autorização do delegado que irá conduzir as investigações da causa do acidente.

Em nota, o Metrô e a SPTrans informaram que, para compensar o trecho interrompido, todas as linhas de ônibus que circulam na Radial Leste estão seguindo direto até a estação Tatuapé do Metrô, deixando de atender as estações Itaquera, Arthur Alvim, Patriarca, Guilhermina Esperança, Vila Matilde, Penha, e Carrão. O serviço do PAESE foi acionado e mantém integração gratuita com a CPTM nas estações Tatuapé e Corinthians/Itaquera.