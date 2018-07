Acidente lidera ibope

O público gosta mesmo é de ver acidentes no automobilismo. A tese defendida por muitos, inclusive pelo ex-piloto da categoria Nelson Piquet, confirma-se em audiência.

Segundo medição do Ibope na Grande São Paulo, a maior audiência da Fórmula 1 este ano, na Globo, até agora, foi justamente no fim de semana do acidente envolvendo o piloto Felipe Massa. O brasileiro foi acertado por um peça na cabeça e bateu seu carro em um treino preparatório em um sábado, no dia 25 de julho, transmissão que registrou média de 11 pontos. Um treino como esse registrou em abril média de 5 pontos. A corrida logo após o acidente de Massa, no dia 26 de julho, também detém, até agora, a melhor média do ano: 17 pontos.

Mas engana-se quem pensa que com a saída de Massa da competição, a audiência da F1 despencou. Em 23 de agosto, etapa seguinte à do acidente, a corrida registrou média de 16 pontos de ibope na Globo, índice que se manteve nas etapas seguintes, até por causa do bom desempenho de outro brasileiro: Rubens Barrichello. Mas nada perto das médias na casa dos 30 pontos da época de Ayrton Senna.