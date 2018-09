Acidente mata 1 e bloqueia Rodovia dos Tamoios em SP

Mais cedo, no interior do Estado, um caminhão bitrem, que transportava álcool engarrafado, pegou fogo na Rodovia Washington Luís, na região de São Carlos. Ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das 5 horas, no km 231, quando o caminhão seguia para São Carlos e acabou ficando atravessado na pista. Parte da carga pegou fogo, que se espalhou rapidamente e foi controlado com a ajuda de motoristas que passavam no local. A rodovia ficou parcialmente interditada até as 7 horas, após o veículo e a carga serem retirados da pista. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, havia lentidão de um quilômetro nesse horário.