Acidente mata 1 e fecha pista da Via Anchieta no ABC Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo uma carreta e um carro, por volta das 16h desta tarde, no quilômetro 43 da Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que o motorista da carreta seguia para o litoral quando perdeu o controle da direção e bateu em um Fiorino. O condutor do carro ficou preso às ferragens e morreu no local.