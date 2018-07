Acidente mata 1 e fere 4 na zona sul de São Paulo

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a colisão aconteceu por volta da 0h15, quando o carro ocupado por José Henrique Ferreira, de 31 anos, e outras quatro pessoas, se chocou contra um automóvel que trafegava pela pista central da via.

A motorista do veículo atingido afirmou ter visto o carro em alta velocidade e disse que tentou mudar de faixa, mas não conseguiu evitar o choque. O carro dela rodou na pista e só parou na contramão da via. Ela e a filha, que estava no banco traseiro, não tiveram ferimentos.

Ferreira chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no pronto-socorro do Hospital Vergueiro. Os feridos foram encaminhados para a Santa Casa e para o pronto-socorro Vergueiro.

O caso foi registrado no 36º Distrito Policial como lesão corporal culposa e homicídio culposo - quando não há intenção de matar. Foi solicitado perícia para o local.