Acidente mata 2 e deixa 7 feridos em rodovia de MG Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas - quatro gravemente - após um acidente na tarde de ontem na Rodovia BR-116, em Medina, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma Toyota Hilux colidiu de frente, em torno das 13h30, com uma Ford Ranger na altura do quilômetro 90 da via.