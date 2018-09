Acidente mata 2 e fere 26 na Rodovia Anhangüera em SP Duas pessoas morreram e 26 ficaram feridas, uma delas em estado grave, num acidente ocorrido hoje na Rodovia Anhangüera, no interior de São Paulo. De acordo com a Autoban, concessionária que administra o sistema Anhangüera/Bandeirantes, o acidente aconteceu, por volta das 5 horas, no sentido interior-capital, na altura do quilômetro 123, município de Americana. Um ônibus bateu contra a traseira de uma carreta naquele trecho. Ainda não se sabe o motivo da colisão. Apesar do acidente, a Autoban diz que o tráfego não chegou a ser seriamente afetado.