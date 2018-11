Acidente mata 3 e deixa 11 feridos em Barretos-SP Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um acidente entre dois caminhões e um ônibus de transporte escolar rural ocorrido na noite de ontem no quilômetro 447 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Barretos, no interior paulista. Por volta das 18h45, um caminhão carregado com tintas, que seguia de Colômbia para Barretos, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra outro caminhão carregado com maquinários de poço artesiano. O motorista do ônibus não conseguiu evitar a colisão posterior.