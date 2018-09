Acidente mata 3 e fere 2 na BR-101, em Joinville-SC Três pessoas, entre elas uma criança, morreram e duas ficaram gravemente feridas na tarde de ontem num acidente ocorrido na altura do quilômetro 51,7 da BR-101, em Joinville (SC), a 180 quilômetros de Florianópolis, no norte catarinense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal(PRF), o motorista perdeu o controle de um veículo de passeio, que saiu da pista e capotou. Chovia forte no momento do acidente. O veículo era ocupado também por mais três adultos e um bebê de um ano e quatro meses. Com o acidente, a criança foi jogada para fora do carro, caindo em um bueiro. Ela foi encontrada a cerca de 500 metros do local do acidente, pois foi arrastada pela água. A menina chegou a ser levada para o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, mas não resistiu e morreu. Duas mulheres morreram no local. O motorista e mais um passageiro seguem internados em estado grave.