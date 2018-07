Acidente mata 4 agentes penitenciários em Itaí-SP Quatro agentes penitenciários morreram em acidente ocorrido hoje na rodovia Eduardo Saigh, em Itaí, no sudoeste paulista, a 310 km de São Paulo. As vítimas eram funcionárias da Penitenciária de Itaí e seguiam para o trabalho no mesmo carro.