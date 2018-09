Acidente mata 4 da mesma família no interior de SP Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente na Rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, em Itupeva, no interior de São Paulo, ontem à noite. Um outro parente ficou ferido gravemente. O acidente envolvendo um Gol e um Fiesta aconteceu por volta das 19h30, no km 74 da Rodovia SP-300, quando um dos motoristas invadiu a pista contrária, batendo de frente com o outro veículo.