Acidente mata 4 durante protesto de caminhoneiros na BA O protesto de caminhoneiros na BR-116, na altura do município de Cândido Sales, no sul da Bahia, provocou a morte de quatro pessoas em um acidente na manhã desta quinta-feira, 4. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 5h, uma van colidiu com a traseira de uma carreta - que estava parada no bloqueio da rodovia, no km 900.