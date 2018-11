Acidente mata 4 na Rodovia Anhanguera, em Campinas Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas na manhã de hoje após um acidente na Rodovia Anhanguera, na região de Campinas, no interior de São Paulo. Uma Kombi que retornava da capital paulista com funcionários de uma empresa para uma cidade do interior, ainda não divulgada, bateu, por volta das 6 horas, na traseira de um caminhão.