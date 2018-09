Acidente mata 4 pessoas na BR-101, Espírito Santo Quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente na Rodovia BR-101, na região de Itapemirim, no Espírito Santo, na manhã dede hoje. Por volta das 6h50, um veículo Fiat Uno ficou desgovernado ao fazer uma curva, no km 399 da rodovia, invadindo a contramão. O fiat bateu de frente com uma carreta, que seguia no sentido contrário.