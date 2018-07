Acidente mata 4 pessoas na Rodovia BR-101 Quatro pessoas da mesma família morreram e duas ficaram feridas em um acidente nesta manhã na Rodovia BR-101, na altura do quilômetro 530, na cidade de Buerarema, na Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 10h30, um Palio colidiu com um caminhão. Os quatro ocupantes do veículo, um casal e dois filhos, morreram no local. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital da região, de acordo com a PRF.