Acidente mata 5 da mesma família na BR-285, no RS Cinco pessoas da mesma família morreram em um grave acidente na manhã de hoje, na Rodovia BR-285, região de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 8h45, na altura do km 308. Um caminhão bateu de frente com um Fiat Stilo, onde estavam as vítimas. Entre os mortos está um casal de adultos e três crianças, inclusive um bebê de um mês de idade.