Acidente mata 5 e deixa 8 feridos no interior da Bahia Um acidente na manhã de hoje envolvendo quatro veículos deixou cinco mortos e oito feridos na BR-101, no município baiano de Rio Real, na divisa da Bahia com Sergipe. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão forçou uma ultrapassagem indevida, que resultou na colisão envolvendo outros três veículos: um Gol, uma Kombi e um Vectra. A Kombi prestava serviço para a Prefeitura de Rio Real e, no momento do acidente, transportava pessoas que fariam exames médicos em Aracaju.