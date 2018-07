Acidente mata 5 na Região Metropolitana de Fortaleza Cinco pessoas morreram, na madrugada deste domingo (28), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, vítimas de um grave acidente de carro. O motorista Geovani de Sousa Santos, de 30 anos, perdeu o controle de um Corsa numa reta e bateu contra um poste. Ele e o passageiro Alisson Dantas Costa, de 22 anos, tiveram morte imediata. Três passageiras ainda foram levadas para o hospital, mas morreram no trajeto. A Polícia Rodoviária Estadual ainda não conseguiu identificar as três vítimas. Havia um sexto ocupante no veículo acidentado, que foi socorrido no Instituto José Frota, maior hospital de emergência de Fortaleza, e está internado em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da madrugada.