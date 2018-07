Acidente mata 8 e deixa pelo menos 23 feridos em RR Oito pessoas morreram e pelo menos 23 ficaram feridas, por volta das 6 horas desta manhã, em um acidente envolvendo um ônibus interestadual da empresa Amatur na BR-174, em Mucajaí (RR), a 50 quilômetros da capital Boa Vista. Segundo a polícia, o ônibus havia saído de Manaus, com 37 pessoas, e seguia para Boa Vista, quando o motorista, logo após passar por uma ponte junto à saída da cidade, perdeu o controle da direção numa curva fechada ao desviar de uma carreta que, segundo testemunhas, vinha na contramão. Equipes dos Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e da Defesa Civil auxiliaram no resgate das vítimas. Os feridos com maior gravidade foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Francisco Elesbão, em Boa Vista. Os passageiros com ferimentos menos grave foram levados ao pronto-socorro municipal de Mucajaí. Entre os mortos estão quatro homens, três mulheres e um bebê de 40 dias. Por volta das 14h30 de hoje, o delegado titular do interior, Rodrigo Kulay, ainda estava no local do acidente acompanhando os trabalhos de resgate e de perícia. Um passageiro, ainda não identificado, estaria debaixo do ônibus, que continua obstruindo parte da rodovia. Três dos passageiros que morreram foram identificados como Fátima Monteiro, Edilson da Conceição e Raimunda Feitosa, de 44 anos, que morreu a caminho do hospital. A primeira informação era de que o motorista do ônibus teria fugido do local, mas a polícia informou que ele estava entre os primeiros feridos que foram levados para os hospitais.