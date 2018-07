Acidente mata argentino que voltava do jogo no RS A colisão de um veículo Fiat Uno com um trator matou um homem e deixou outros quatro feridos no início da noite desta quinta-feira, 26, no mais grave acidente ocorrido com turistas argentinos no Rio Grande do Sul desde o início da Copa do Mundo. Quatro argentinos estavam no automóvel em viagem de volta ao país vizinho depois de visita a Porto Alegre, onde a Argentina venceu a Nigéria por 3 a 2 na quarta-feira (25).