Acidente mata caminhoneiro na Via Dutra, em SP Um caminhoneiro morreu na madrugada de hoje após uma carreta que transportava tijolos de vidro tombar na altura do quilômetro 164 da pista sentido Rio-SP da Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, no Vale do Paraíba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, ainda não identificado, teria perdido o controle da direção, num trecho de reta, e invadiu um canteiro lateral em declive, tombando o veículo. Presa nas ferragens, a vítima não resistiu e morreu. Até 5h30 desta manhã o corpo não havia sido retirado do local. Nem a carreta nem a carga ocupavam as faixas de rolamento da rodovia no começo da manhã.