Acidente mata casal na Grande SP; filha escapa ilesa Um acidente de trânsito provocou a morte de duas pessoas nesta madrugada, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O casal Rosélio Alves Magalhães, 40 anos, e Cilene Teixeira Ribeiro, 24, estava no carro com a filha, de 9 anos, quando foi atingido na lateral por outro veículo, no cruzamento da Rua Frei Gaspar com a Avenida Brigadeiro Faria Lima, região central da cidade.