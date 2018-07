Acidente mata caseiro de autor de novelas da TV Globo

De acordo com informações da Polícia Militar, o caseiro saiu da casa em que morava, no interior da propriedade, no bairro Iporanga, para fazer a limpeza do terreno com um roçadeira engatada no trator. Passadas algumas horas, a esposa do empregado estranhou sua demora. Ela saiu para procurá-lo e encontrou o trator tombado sobre o corpo já sem vida. De acordo com os policiais que estiveram no local, Fogaça estava com um celular na mão, o que indica que pode ter tentado pedir ajuda. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente.