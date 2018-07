Acidente mata cinco da mesma família em Avaré, SP Cinco pessoas da mesma família morreram em acidente, na manhã desta quarta-feira,19, na rodovia João Mellão (SP-255), em Avaré, no sudoeste paulista. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o automóvel em que as vítimas viajavam, com placas de Lençóis Paulista, invadiu a pista contrária e bateu de frente num caminhão. Dois homens, duas mulheres e uma criança que estavam no carro morreram no local.