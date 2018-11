Acidente mata cinco em rodovia de Patrocínio-MG

Cinco pessoas, sendo quatro de uma mesma família, morreram na noite de domingo, 27, em um acidente que envolveu quatro carros na rodovia MGT-462, na zona rural do município de Patrocínio, a 402 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por volta de 18h30 um Palio com placas de Araxá e um Gol de Mogi das Cruzes, São Paulo, chocaram-se frontalmente.Com a batida, o Palio pegou fogo. Morreram os quatro ocupantes do veículo: o motorista Maurício Ferreira Freitas, de 64 anos; sua esposa, Maria Alice de Oliveira Freitas, de 55; e as filhas do casal, Louziane Oliveira Freitas, de 24, e Suellen Oliveira Freitas, de 11 anos. Os corpos ficaram carbonizados.O motorista do Gol - que não havia sido identificado - também morreu no local. Gilvan Nascimento Araújo, de 27 anos, que também estava no veículo, sofreu fratura exposta no braço direito e foi submetido a uma cirurgia na Santa Casa de Patrocínio. Outros dois veículos - um Uno com placas de Araxá e um Fiesta de Salvador, Bahia, - também se envolveram no acidente. Conforme o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas que estavam no Uno e outras duas que estavam no Fiesta não sofreram ferimentos. A polícia investiga as causas do acidente.