Acidente mata cinco em São José dos Campos (SP)

O motorista Tiago Oliveira de Carvalho, de 22 anos, o único sobrevivente do acidente, está internado no Pronto Socorro da Vila Industrial. As vítimas fatais são Cristiane Miriam Ribeiro, 34 anos; Patrícia Araújo Santos Frize, 30 anos; Renata Andrade Graciano Dias, de 28 anos; Ana Patrícia das Neves, 30 anos e Daniel Ricardo Gomes de Oliveira, 19 anos.

Autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme o artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, Carvalho permanece sob escolta da polícia militar e ao ter alta deverá pagar uma fiança no valor de dez salários mínimos, para se livrar da prisão.

A polícia não informou se ele havia consumido álcool, uma vez que o grupo de jovens vinha de uma festa de aniversário numa chácara, nas proximidades. Uma das jovens estava passando mal.

O veículo caiu num córrego depois que o motorista perdeu o controle da direção. A polícia aguarda a perícia para saber qual a causa da morte dos demais ocupantes do carro, mas trabalha com a hipótese de afogamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local encontrou as cinco vítimas já mortas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O caso seria registrado no 1º Distrito Policial do município pelo delegado Jorge Poloni de Souza, que passou a fazer diligências no sentido de esclarecer o fato.